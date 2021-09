Kooliaasta on alanud, niisamuti ka siseruumide kasutamise hooaeg. Nii haridusministeerium kui ka koolijuhid on seisukohal, et oleks aeg koroonaviiruse olemasoluga kohaneda. Samas ei leia avalikust inforuumist selget ülevaadet, et mida koroonaviirusega kohanemise all silmas peetakse ja mida õpilased, õpetajad ja lapsevanemad tegema peaksid.