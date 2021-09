Eesti tähistas augustis oma iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Selliste hetkede rõõmu maitse on poolakatele hästi tuttav. Rõõm on seda suurem, mida selgemini näeme, kui hästi mõlemad rahvad oma ajaloolist hetke kasutasid. Meie rahvad, kes kuulutasid välja iseseisvuse, teadsid, et nende eesmärk on üles ehitada turvaline ja suveräänne riik nii nagu ka kaasaegne ühiskond. Selline ühiskond, mis mitte ainult ei ürita läänele järele jõuda võitluses uue tehnoloogia pärast, vaid võtab juhirolli, et saada avangardiks, mis määrab ära tsivilisatsiooni muutuste tempo ja suuna.