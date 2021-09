Kui valitsus kuu aega tagasi uutest piirangutest teatas, siis öeldi, et oma nakkusohutuse tõendamiseks tuleb hakata näitama koroonapassi. Kuu aja jooksul on tekitatud rahva seas võltsturvalisust väitega, et vaktsineeritud inimene pole nakkusohtlik. See on lumepallina veerenud ohtlik vale, mis tuleb kohe peatada, kirjutab riigikogu liige Priit Sibul (Isamaa).