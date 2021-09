Aina rohkem kuuleb sellest, kuidas ettevõtted eiravad koroonapiiranguid ning sotsiaalmeedias koonduvad kokku need, kes ei poolda vaktsiinipassi. Terviseamet muidugi taunib sellist käitumist ja politseil on õigus trahvida. Kuid kas mõeldakse ka sellele, miks see nii on?