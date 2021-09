Kui Reformi- ja Keskerakonna valitsuse kärpekrokodillid teatasid kevadel, et kaitse-eelarve kasvu kärbitakse järgmise nelja aasta jooksul ca saja miljoni euro võrra, alustas kaitsejõudude ülem Martin Herem sõjaväeorkestri ja kaplanaadi likvideerimisest. Toimuvat põhjendamatut ja ebavajalikku kärpimist, kaitseväe arengule tagasikäigu andmist ning traditsioonide, sümbolite ja vaimse toe saamise võimaluse hävitamist kritiseerinute vastuhääled jäid kahjuks hüüdjaks hääleks kõrbes ning kaitseminister Laanet tegi kõik, et toimuvat õigustada.

Algas nii kaitseväe kui ka Kaitseliidu isikkoosseisu vähendamine, vajalike hangete ja kavade külmutamine, et valitsuse hullumeelse, praegust geopoliitilist olukorda mittearvestava ja reaalseid julgeolekuvajadusi ignoreeriva kärpekavaga kaasa minna. Valitsus üritas ära kaotada isegi kaitseatašee kohta Varssavis ega leidnud raha mehitamaks asedirektori kohta NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuses. Siia sobitub ka kaitseväelastele antud häbiväärne ja kapitulantlik käsk 9. mail mitte kanda Eesti kaitsejõudude vormi, sest see võivat provotseerida Eesti okupeerimist tähistavaid venelasi. Ei pea vist pikalt selgitamagi, et kõik need sammud kahjustavad vaieldamatult ja täiesti otseselt Eesti kaitsevõimet, julgeolekut ja iseseisvust.