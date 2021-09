Juba esimesed väljamaksed teisest sambast toovad ilmsiks mitu pensionireformivastaste valet. Inimesi üritati eksitada väitega, et paljude lahkumine teisest sambast vähendab teise samba fondide tootlust ja kahjustab niimoodi nende vara, kes kogumist jätkavad. Teise samba tootlus on hoopis paranenud, kuna pensionireform on surunud alla haldustasud ja suurendanud fondide omavahelist konkurentsi.

Nüüd, kus teisest sambast on otsustanud loobuda viiendik inimestest, näeme, kuidas sealt vabanev raha suunatakse pensionitõusuks, mis laekub just nimelt esimesse sambasse. See on kirjas isegi valitsuse koalitsioonileppes: «Suuname pensioni teise samba reformist vabaneva raha pensionikindlustuse puudujäägi katmiseks, keskmise vanaduspensioni maksuvabaks muutmiseks ja erakorraliseks pensionitõusuks.»