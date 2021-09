Postimees kajastab KOV valimisi piirist piirini

Nüüd on see tõesti alanud. Kui presidenditralli varjus võis kohata üksikuid kohalike omavalitsuste tegelasi siin-seal linte lõikamas ja ilusat juttu ajamas, siis sel nädalavahetusel oli värviliste telkide, supikausside ja helkurite tõrjumiseks slaalomitehnika valdajail juba kindel eelis. Veidi rohkem kui kuuks ajaks on see uus reaalsus, milles Postimees on võtnud sihiks selgemat pilti luua.

Meie seekordse KOVi valimiste kajastuse juhtmõte on «Postimees piirist piirini». Sellega tahame rõhutada, et Eesti pole kaugeltki mitte ainult Tallinn, vaid käib ikka uhkelt Peipsi rannalt Läänemere kaldale, Sõrvest Narvani, Vaindloost Läti piirini. Meie enda toimetuses töötab ajakirjanikke nii Virust kui ka Võrust, nüüd on ka praktiline võimalus kaasata kolleege maakonnalehtedest üle Eesti. Tulevatel nädalatel leiab nende lugusid ja analüüse nii Eesti uudiste- kui ka arvamuskülgedelt.

Lugejate huvist on näha, et pealinnast väljaspool toimuv läheb inimestele korda. See võib pakkuda lihtsalt põnevust ja lugemislusti, milliste skeemide ja trikkidega võimu juures olijad oma ametikohta ära kasutada püüavad. Võib pakkuda head eeskuju, kui mõnes linnas on võetud südameasjaks leida näiteks hea tasakaal betooni ja looduse vahel. Võib anda lootust, et suured teemad – kasvõi seesama loodushoid – on kohalikul tasandil kõvasti käegakatsutavamas mõõdus ja igal inimesel ka päriselt võimalik midagi paremaks muuta.

Kuid tahame lugejaile pakkuda ka analüütilisemat vaatenurka: näidata mitmesuguseid jõuvahekordi ja nende muutumist nüüd, kui haldusreform on ühe valimistsükli jooksul ennast tõestada saanud. Kas selle tulemusel on suurte erakondade mõju kohtadel rohkem näha? Millist turbulentsi võivad valimisliitudesse hüpanud poliitikud koduparteis tekitada? Kas valdade ühinemislepingud seavad sulgemisohtu väikesed koolid ja rahvamajad?

Kuid muidugi ei ole me pealinna unustanud. Tallinna valimised on põnevad: õhus on nagu ikka küsimus Keskerakonna ainuvõimu kukutamisest, mis populaarsusküsitluste järgi üha võimalikum tundub. Kuid kas need poliitmängud valijat ka päriselt kõnetavad? Kui ruum tehtud ja plats puhtaks löödud, mis siis edasi? Või on senine linnajuhtimine rahvale ikkagi meeldinud ja kuulsad näod toovad Keskerakonnale jälle võidu koju? Saame näha.

Meie projekt hakkab tänases lehes pihta nn poliitturismi teemaga. Uurisime poliitikutelt, miks nad valimisseaduse mõtte vastaselt ei kandideeri oma tegelikus elukohas, vaid on end sõprade või erakonnakaaslaste emade juurde sisse kirjutanud. KOVi valimiste sarja teises loos saab aga näha, milline filmilik olukord rullub lahti Maardus, kus võimuvõitlus on päris füüsiliseks muutunud.