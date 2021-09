Taas tõstatus arutelul olulise teemana vajadus lihtsa ja arusaadava seletuse järele, mis asi on rohepööre ja kuidas on see seotud igaühega meist. Niisama tähtis kui on kliimakavade koostamine, taastuvenergia arendamine, tarkade lahenduste leidmine transpordi ja jäätmeprobleemidele, elurikkuse taastamine, on ka panustamine rohujuure tasandi teadlikkusse ja kultuurilisse muutusesse. Kodanike rohekirjaoskuse parendamist võiksid siinkohal Põhjamaade eeskujul vedada avalikud raamatukogud.