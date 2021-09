Istusin seal Jaani kirikus pingil ja mõtlesin endamisi, et kõik, mis meil on, kõike, mida teeme ja loome – kõik see tõuseb vastutusest. Ei piisa isegi «aukartusest elu ees», nagu selle sõnastas põhimõttena ühes oma 1919. aastal peetud jutluses eluslooduse eetika rajaja Albert Schweitzer: «Kõik elav tahab elada, kõik elav tunneb valu ning väldib surma.» Kaplinskigi on arvanud end olevat Schweitzeri usku, ehkki ta tõlgiks Ehrfurcht mitte «aukartuseks», vaid pigem imetluseks ja harduseks elu ees. Ent, nagu öeldud, sellest enam ei piisa. Nüüd tuleb võtta ka vastutus. Vastutus iga sammu eest, millega täidad oma päevi. Nii ehk lükkame edasi eluvõrgustiku pöördumatut varingut, mille alla oleme määratud ka ise jääma.