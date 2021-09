Sõda tapab teaduse sageli veel enne, kui inimesed surma saavad. Kui just pole tegemist tapmisele ja hävitamisele suunatud teadusega. Teadmiste ja neile tugineva tarkuse taastumine on aeglane ja valuline. Eriti siis, kui abi väljast ei oodata või ei pakuta. Siis pole ka lootust, et ühiskonna haavad paraneksid, kirjutab teaduste akadeemia president, mereteadlane Tarmo Soomere.