Kui me tahame ennast nimetada demokraatlikuks riigiks, siis on vajalik, et riigieelarve seadus annaks kodanikele ja poliitikutele piisavalt sisuka ülevaate sellest, kuidas nende maksuraha ikkagi kasutatakse, kirjutab TTÜ fiskaalse valitsemise professor Ringa Raudla.



Tegevuspõhine eelarve on viimastel kuudel tekitanud Eesti avalikus sektoris palju diskussioone. Seda võib pidada igati positiivseks, kuna riigieelarve on vaata ehk kõige tähtsam dokument, mida riigikogu vastu võtab. Oluline väärtus, mida eelarve kui dokumendi hindamisel tuleks järgida, on läbipaistvus. Kuidas Eesti praegune eelarve selle olulise väärtuse valguses välja paistab?