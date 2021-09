Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kujutage endale ette hirmuäratavat Euroopa võõrleegioni, mis on paigutatud Kabuli lennujaama. Diplomaatidest, ametnikest ja sõjaväepolitseist koosnevad korraliku väljaõppega rahvusvahelised meeskonnad töötavad koos eriüksustega, et distsiplineeritult korraldada afgaanide ja välismaalaste lennukitega minema toimetamist.

Kujutage ette Euroopa majanduslikku mõjuvõimu, mis on mängu pandud tagamaks, et naaberriigid – Iraan, Türgi, Usbekistan, Tadžikistan, Pakistan ja ennekõike Hiina – mängiksid kaasa Ameerika lahkumise tagajärgedega toimetulemisel. Kujutage ette tipptasemel Euroopa otsustajaid – Rootsi endist peaministrit Carl Bildti, võib-olla koos Poola Radek Sikorskiga – kujundamas ja selgitamas meie poliitikat. Kujutlege lühidalt öeldes heas vormis ja kaugelenägelikku Euroopat, kes on valmis õla alla panema ja aitama kanda turvalise ja jõuka maailma säilitamise koormat.