Tallinna keskturu lähedal on hoov, kus puu, küllap pappel, kasvas garaažilaadsele hoonele nii lähedal, et katuseserva tehti tüve jaoks sopistus. Nüüdseks on see puu ammu maha raiutud, kuid kogu tüve kätte ei saadud ja katuseserv pigistab tükki puust ikka veel enda sees. Too kurb tüvejupp, mis ei ulatu alt ei äraasfalteeritud maapinnani ega kõrgu ka taeva poole, otsekui sümboliseeriks aegu, mil puudega pisut rohkem arvestati.

Juba mõnda aega ihub Tallinn avalikult kirvest Toompea nõlvale kasvama jäänud puudele, kuid esialgu teeb keskerakondlik linnavalitsus oma kop­ratööd siiski pigem diskreetselt, naksab siit ja naksab sealt. Ei saa arugi, kui tuhanded seenetavad kännud jälle tänavaveertesse juurde on tekkinud. Bravuurikam on lähenemine Eesti väikelinnades, kus võimul Keskerakonna koalitsioonisemu Reformierakond või neile lähedalseisnud. Südasuvel võeti Haapsalus maha terve hiidallee, sest meer (kes enne väljaheitmist pea kaks aastakümmet oli kuulunud Reformierakonda) mõistis pärnad surma muuhulgas tänaval jalutajate riiete ja autode nestega rikkumise eest. Sel nädalal raiuti reformierakondlikus Viljandis turvameeste kaitse all – kardeti proteste – paljaks Uus tänav, kus puud progressile ette jäid. Ka Tartus, kus tahetakse langetada suur osa Keskpargist, on linna ohjad oravapartei käes. Park veel kahiseb, kuid ühe Tartu tuttava hoovis lubati langetada tammesid põhjusel, et tõrud mõlki­­vat (!)­ all parkivaid autosid. Selline suhtumine on sümptomaatiline. Tükike kolisevat ja heitgaase emiteerivat plekki on kallim kui tamm, mis võiks elada isegi mitusada aastat!