Paremäärmuslastele järele anda ja otsida kogu rahva presidenti, kellega perekond Helme ometi lepiks, on üsna tulutu tegevus. Pigem toob iga katse nendega ühist keelt leida hoopis vastupidise tulemuse, kirjutab ajakirjanik Andrus Karnau.

Äsja lõppenud presidendivalimised on ka järjestikku kolmandad, kus riigikogu on kokkuleppele jõudnud. Toomas Hendrik Ilves sai oma teise ametiaja riigikogus 73 poolthäälega, enne seda olid kolmed valimised lõppenud valimiskogus. Parlamendierakondade juhtide võime milleski kokku leppida on tavaline poliitika juba pikka aega.