Seksisõltlane. Mäletan, kuidas ma pidasin kümmekond aastat tagasi seda naeruväärseks nõrga iseloomu vabanduseks. Tuhandeid kaevumisi inimloomuse sügavikesse ja sadade teadusartiklite läbitöötamist hiljem on saanud selgeks, et sõltuvus ei ole valik.

Teadus peab sõltuvust krooniliseks ajutõveks ja see on samasugune haigus nagu diabeet, kõrge vererõhk või külmetus. Vahe on selles, et sümptomid pole füüsilised, vaid psüühilised.