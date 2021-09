Veidi enne Kuivastut tuleb hoog maha võtta. Veereda aeglaselt-aeglaselt piletisappa. Kui just ei ole ära ostnud eelissõidu õigusega piletit. Sellega on aga see lugu, et kui hakata teisest Saaremaa otsast kulgema, ei tea kunagi, kas jõuad praamile, millele pileti ostsid. Pilet on kellaajaline. Võid jõuda, võid mitte jõuda, võid jõuda ka eelmisele.