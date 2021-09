Mõni aeg tagasi sattus mulle kätte üllitis pealkirjaga «Ühtse Eesti kooli mudeli väljaarendamine Eestis». Mahukast dokumendist saame teada, et projekti lähteülesanne – tõestada, et ühtne Eesti kool on ainuõige ja ainuvõimalik – on edukalt täidetud. Ometi tekivad nimetatud kirjatükki sirvides kahtlevad ja kiuslikud mõtted, mis kõike kirjapandut ei lase puhta kullana võtta.