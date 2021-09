Olen hoidunud Covid-19 teemal sõna võtmast, kuna minusugustel diletantidel pole mõtet meditsiiniteemadesse nina toppida. Akadeemiline hoiak tähendab, et pole mõtet kahtluse alla seada ja hakata üle kontrollima väiteid, mida oma ala professionaalid on mitu korda tõestanud.

Ent praegune valitsus on teinud siiski ühe jämeda, õigustamatu vea. Selleks on arrogantne, pookimisskeptikutevastane kommunikatsioon. Tegelikult ei tea ju keegi, kui palju gripihooajale ja uutele tüvedele vastu minnes vaktsineerimisest kasu on. Valitsuse üleolev ja manipuleeriv suhtumine on ise probleemiallikas. Ühiskonnas on sel pinnal tekkinud umbusk vaktsiinide vastu ja kahtlused pandeemiavastaste meetmete efektiivsusest. Oleks imelik, kui umbusku poleks tekkinud. Usaldust ei saa nõuda seda välja teenimata.