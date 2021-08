Veel häirivam on aga see, et üsna mitu kommentaatorit hakkas asja­de sellisele käigule õigustusi ­otsima. Nii näiteks seletati tõsimeeli, et vastavalt põhiseaduses kehtestatud korrale me tegelikult ei vali presidenti kui rahvaesindajat, vaid tegu ongi kõrge riigiesindaja määramisega. Ja et kuskil seadustes ei ole tööülesannete hulgas mainitud, et vabariigi president peaks rahvast ühendama. Pealegi, kui rahvas valib presidenti, siis võib presidendiks saada keegi, kes teile üldse ei meeldi.