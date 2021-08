Alar Karisele tuleb õnne soovida. Riigikogu väärib samuti kiitust, ta sai tööga hakkama. Mõistetavalt on palju neid, kes pole protsessiga rahul ja milleski on neil ­tuline õigus.

Soh, kuidas see nüüd nii ühtäkki käis? Debattigi õieti polnud ja ega me aru saanud, mis pokkerit need erakonnamehed ja -naised seal pimedais tagatubades mängisid.

Vaadates probleeme, mille ees maailm seisab, võib Karis olla väga sobiv lahendus. Kliimasoojenemine ja koroonapandeemia on kõige silmatorkavamad näited probleemidest, ­mille ees maailm seisab. Neid ülesandeid ei saa lahendada ideoloogiast, parteiprogrammist või avalikust arvamusest lähtudes – vaja on teadmisi, analüüsi ja kalkuleeritud otsuseid.

Tippteadlase ja kahekordse ülikoolirektorina on Karisel vajalikud kogemused. Endise ­riigikontrolörina tunneb ta hästi nii riigiaparaadi toimi­mist kui ka seal pakitsevaid haigusi. Kui lisada tema viimane ametikoht rahvusmuuseumi juhina, siis on eesti ajalugu, kultuur ja keel meie valitud presidendile südamelähedased valdkonnad.

Mõte Karisest kui mugavuspresidendist võib põhineda sellel, et tema esimesed toetajad olid kaks valitsus­erakonda. Kuid see mõttekäik on ennatlikult vandenõulik, seda ei ­kinnita valitud presidendi varasem töö ega tema toetuseks antud opositsiooni hääled. Ainus mugavuspositsioon, mille valitsuserakonnad Alar Karisega saavutasid, on see, et presidendivalimised koalitsiooni traagelniite ei käristanud.