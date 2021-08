Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tegi oma esimese otsuse. Uskumatu, aga nii see on. See oli julge otsus, igatahes suur samm edasi, mitte tagasi.

Niisiis otsustas Tanel Kiik, et tema ei astu ministri ametist tagasi, kus ta on olnud juba üle kahe aasta. Otsuse põhjenduseks tõi Kiik selle, et terviseameti külmlaos toimunud kaose eest ei saa tema üksinda vastutada, sest vastutajaid peaks olema palju rohkem. Tema meelest oli tegemist «kollektiivse alasooritusega». Minu arvates võib säärast terminit kasutada meie jalgpallimeeskonna ebaõnnestumiste jada puhul, mitte riigi juhtimisel. Pigem usun Urmas Reinsalu ühelauselist ekspertiisi: «Meie riigis on kujunemas totaalne vastutamatuse kultuur.»