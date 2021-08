Esmakordselt pärast Saksa Liitvabariigi (BRD) loomist 1949. aastal ei osale valimisvõitluses senine kantsler. Kristlike demokraatide (CDU) pikaaegne liider ja Saksamaad 16 aastat valitsenud Angela Merkel, kelle rahvusvaheline haare ja mõju on juba tema valitsemisajal legendaarne, ütles kolm aastat tagasi, et tema järgmistel valimistel uuesti ei kandideeri. Sellest ajast alates on suuremates Saksa parteides olnud aga kõikjal nii palju skandaale ja probleeme, et selget liidrit pooleteise kuu pärast toimuvatel valimistel õigupoolest ei olegi.