Eesti üks tugevusi on hea koolisüsteem. Ka keeleõppe puhul peame just mõtlema eeskätt, millist haridust saame pakkuda, et õpe lihtsamaks ja laiemalt kättesaadavaks teha. Arvestades, et eestikeelne alusharidus ja kogu koolisüsteem on suur ja aeganõudev protsess, tuleb paralleelselt mõelda ka väikeste ja lihtsate võimaluste peale.