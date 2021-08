ÜRO Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) avaldas hiljuti oma värske kliimaraporti ning ­poliitikute ja meedia arvamusavaldajate reaktsioon ei oleks saanud olla etteaimatavam. Vastavalt apokalüptilisele narratiivile, mida paljud on viimasel ajal üles keerutanud, võttis alati kliimateemadel üle reageeriv The ­Guardian selle teadusliku raporti sõna ­otseses mõttes kokku nii, et inimkond on kliimakuritegudes ülimalt süüdi (raport loomulikult ei maini ühtegi sellist asja).

ÜRO peasekretär António Guter­res nimetas neid järeldusi ­punaseks koodiks inimkonnale, öeldes, et me saame katastroofi ära hoida ainult siis, kui tegutseme järgmise paari kuu jooksul. ÜRO on muidugi ammu väitnud, et katastroof on kohe ­nurga taga: ÜRO esimene keskkonnadirektor väitis juba pool sajandit tagasi, et meil on jäänud järele ainult kümme aastat, ja toonane IPCC juht rõhutas 2007. aastal, et meil on jäänud järele vaid viis aastat.