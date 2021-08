Eestlastel on ajaloos puudunud reglementeeritud klassi­ühiskond. Oleme oma tahtest sõltumatagi olnud pikki sajandeid ­suhteliselt võrdne seltskond, tõsi küll, ühiskonna madalamal pulgal. Aga tõele on vastanud ka ütlus «Igaüks on oma õnne sepp». Kes on tahtnud ja tõsi­selt vaeva näinud, on võinud ­jõuda kõrgele ja kaugele. (Sellele viitab muuhulgas Jaan Krossi ajalooaineline looming.) Klaaslagesid sõltuvalt sellest, millises sotsiaalses keskkonnas üles kasvasid, pole uuemal ajal üldiselt ette tulnud. On võimatu kujutleda, et näiteks ülikooli rektoriks saamisele oleks tee kinni, kuna isa oli keevitaja.