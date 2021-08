Esiteks, kuigi kodus töötamine ei ole ainus koroonaaja muutus, on see üks mõjuvaimaid, mis on muutnud nii inimeste kui ka juhtide mõttelaadi ja suhtumist kontoris või tööruumides käimisele. Selge on see, et täpselt samamoodi nagu varem kontorielu enam ei jätku. Näiteid näeb ja kuuleb siit- ja sealtpoolt maailmast. Näiteks kehtestas tehnoloogiahiid Apple reegli, et tänavu septembrist peaksid ettevõtte töötajad töötama kontoris kolmel päeval nädalas ja ülejäänud ajal võivad nad praktiseerida kaugtööd. Selle eesmärk on soodustada koostööd ja silmast silma kontakti, mida pandeemia ajal on napiks jäänud.