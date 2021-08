Nädal tagasi teatas Tallinna loomaaed, et ootab edaspidi vaid vaktsineeritud külastajaid. Pahameelelainet sotsiaalmeedia kommentaariumis vaadata oli ühtaegu lõbus ja kurb: «uskumatu nõmedus», «tänan ja head aega», «rohkem ma loomaaeda ei tule», «tervitage rippkõhtsigu minu poolt» – olgu need mõned näited.

Tasuks ehk meelde tuletada, et loomaaedade mõte ei ole sugugi mitte vaid inimesele meelelahutuse pakkumine. Loomaaiad on suuresti loodud selleks, et loomi päästa. Säilitada ja paljundada ohus olevaid liike. Uurida loomade tervist ja käitumist. Loomaaed on eelkõige haridus-, teadus- ja uurimisasutus.

Samuti on loomaaed loomade kodu, töökoht, puhkeala ja haigla. Selline, kust loom omal soovil lahkuda ei saa. Ei tungiks ju ka suurim vaktsiinivastane hea inimsõbra, eriti veel riskigrupis oleva koju, tööle või haigevoodi äärde, kui oleks oht, et viib talle mõne tõve. Vähemalt olen seni arvanud, et see nii on. Kommentaarium rääkis kahjuks veidi teist keelt.