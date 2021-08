Eri omavalitsustes on lood kaasamisega kindlasti erinevad. Kõnekas näide on toodud rahandusministeeriumi blogis, kus pärast kaasamisest kõnelevat koolituspäeva on vallaametnik mures: «Nüüd tahate selle vaese vallavanema päris ära tappa! Tal niigi tööd palju, nüüd peab veel informeerima ja kaasama hakkama.» Ilmselgelt ei ole selles vallas aru saadud kaasamise olemusest ja eesmärgist. Mõnes paigas on olemas nii kohalike elanike õigeaegne informeerimine võimulolijate plaanidest kui ka viimasel ajal aina enam populaarsust kogunud kaasav eelarve, kuid ka see ei ole sisuline kaasamine.