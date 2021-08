Hiljuti üllatas paavst Franciscus paljusid oma osalusega vaktsineerimiskampaanias «It’s up to you» («Kõik sõltub sinust»). Ta läkitas lühikese videosõnumi, kus kutsub kõiki vaktsineerimisele, ning muuhulgas ütles, et tuleb lasta ennast vaktsineerida vaktsiiniga, mis on usaldusväärne, kirjutab katoliku piiskop Philippe Jourdan.

Lühikeses videos ütles ta muuhulgas, et lasta ennast vaktsineerida tähendab hoolida üksteise eest, ja vaktsineerimine on armastuse tegu. Ma arvan, et see on meie praeguse vaktsineerimissaaga aspekt, mida tasub esile tuua ilma poleemikata ja sildistamata neid, kes mõtlevad ühes või teises suunas.