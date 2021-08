Maailma teadlaste kinnitusel ootavad karmimad ilmastikuolud planeeti alles ees ja kõrghaljastus aitaks siin riske maandada. Näiteks selliseid, mis kaasnevad tavatult kuumade suvedega. Rohealade ja parkmetsade kõrval on siin abiks isegi üksikud suured puud. Juba vanarahvas teadis, et mets on vaese mehe kasukas. Praeguseks on mets ka rikka mehe tagi.