Tallinnas lähenevate kohalike valimiste kontekstis käib ebatervedebatt. Kogu aur on koondunud sellele, et opositsionäärid tahavad Keskerakonnale ära teha. Ma ei ole kindel, et see kuidagi inimestele midagi head toob. Jälle jaguneme kaheks leeriks, natuke karjume üksteise peale ja pärast valimisi tegutseb poliitiline eliit vanaviisi edasi. Ja vanaviisi hakkab see eliit tegutsema ka siis, kui nn opositsionääridel õnnestubki Keskerakonnale kambakas teha ja võimule pääseda.