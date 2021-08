Neid jõude on rohkemgi ja kui mainida terrorit kasutavaid, siis Afganistanis ja Pakistanis tegutseva Talibani (tugineb puštu hõimudele, mis elavad kahes riigis) kõrval tegutseb ka mitu suisa globaalse haardega seltskonda. Neist tuntuim on Al-Qaeda, mis Saudi Araabiast pärit Osama bin Ladeni juhtimisel tekkis küll 1986. aastal. Afganistanis, ent pärast võitu Nõukogude armee üle jätkas oma tegevust kogu moslemimaailmas, värbas liikmeid isegi Balkanilt ja ründas 2001. aastal New Yorgi kaksiktorne. Teine tuntud globaalne seltskond on 2013. aastal Süürias-Iraagis tekkinud kalifaat ehk ISIL, mis tegutseb Filipiinidest Mosambiigi ja Mauritaaniani välja. Nende esitunnus on püha sõja pidamine kõigi võõramaalaste vastu ja lähtumine šariaadiseadustest. Seda viimast kajastavad koolitüdrukute röövimised – millest Nigeerias, Malis jm antakse aeg-ajalt teada kohalike terroriorganisatsioonide nimesid (Boko Haram jt) kasutades. Säärane hajutamine tuleneb lääne propaganda taktikast kujutada vastaspoolt vähem mõjukana. Tuntuim näide sellest on fakt, et ehkki Saksa armee ehk Bundeswehr oli algusest peale kohal Afganistanis, lubas alles kantsler Merkeli detsembris 2011 kohapeal lausutu, et tegu on sõjaga (Krieg), hakata seal toimuva kohta kasutama seda sõna «julgeoleku tagamise» asemel. Samas toimib 83 riiki ühendav The Global Coalition To Defeat ISIS (ISIL) ehk globaalne koalitsioon võitluseks Islamiriigiga, mille viimane tippkohtumine oli 28. juunil Roomas (kohal oli USA riigisekretär A. Blinken) ja mis koordineerib võitlust kõigi nende terrorismikolletega maailma eri nurkades. Globaalse koalitsiooni vastane nagu polekski globaalne, ent milleks siis koalitsioonil säärane nimi?