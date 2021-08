Viimasel ajal on palju räägitud vesinikuenergeetikast. Eriti aktuaalseks muutus vesinikuga seotud temaatika seoses Euroopa hiljutiste suurte (ja kohati väga küsitavate) otsustega energiapoliitikas. See on kuum teema, sest on seotud rohelise tulevikuga ja Eesti tahab siin muidugi olla esirinnas.