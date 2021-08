Viljandis, 24.02.2020 Eesti Vabariik 102. Presidendi vastuvõtt Ugalas. Fotosein. Alar Karis ja Sirje Karis FOTO: Konstantin Sednev/Postimees FOTO: Konstantin Sednev

Postimehe toimetuste kokkuvõte nädala olulisematest uudistest.

Presidandei kkandidaat Alar Karis kohtus Isamaa juhatuse ja fraktsiooni esindajatega. Foto Mihkel Maripuu, Postimees FOTO: Mihkel Maripuu

EESTI UUDISED

Alar Karisest sai presidendikandidaat

Reformierakond ja Keskerakond esitasid reedel riigikogule presidendivalimisteks Alar Karise kandidatuuri. Allkirjalehel olid kõigi koalitsioonipoliitikute allkirjad ehk kokku 59 allkirja.

SDE ja Isamaa jätavad presidendivalimistel hääletuse vabaks

Sotsiaaldemokraadid ja Isamaa otsustasid, et 30. augustil riigikogus presidendivalimistel hääletavad erakonna saadikud vastavalt oma eelistusele. ()

Prokuratuur ei uuri külmladude kobarkäkki

Riigisekretär Taimar Peterkop teatas esmaspäeval riigikogu erikomisjonide istungil, et terviseameti külmaruumide rikke uurimise komisjonil oli motivatsioon anda materjalid edasi uurimiseks prokuratuurile. Prokuratuur aga ei leidnud raportist viiteid kuriteole.

Uued koroonapiirangud

Alates neljapäevast tuleb avalikes siseruumides, kus ei kontrollita Covid tõendit, kanda maski ning laieneb ka koroonatõendite esitamise kohustus. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta Covid-19 tõendit. Eelkõige puudutab see kaubandus- ja teenindusasutusi, aga ka riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi. ()

Siim Kallas FOTO: Mihkel Maripuu

Siim Kallas on raskes seisus haiglas

Endine peaminister, riigikogu liige Siim Kallas (RE) viibib väga raskes seisus haiglas. «Jah, on küll,» kinnitas peaminister Kaja Kallas. «Ikka üsna raskes seisus,» lisas ta.

Maksu- ja tolliameti juht lahkub ootamatult

Maksu- ja tolliameti (MTA) senine peadirektor Madis Jääger lahkub 19. septembrist ametist, et jätkata erasektoris. Jääger oli MTA juht alates selle aasta jaanuarist.

Päästjad nõuavad palgatõusu

Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing tegi peaministrile ettepaneku loobuda päästeametile 2022. aastaks planeeritud eelarvekärpest ja leida raha päästeteenistujate palgatõusuks.

LHV Grupi väärtus on aasta algusest kasvanud poole miljardi euro jagu. FOTO: Erik Tikan

MAJANDUS

Riigikontroll kritiseeris RKAS'i tegevust

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) on ministeeriumide sõnul partnerina jäik ja pigem kulukas. Samuti tunnistavad ministeeriumid, et ei suuda olla riigiettevõttele läbirääkimistel tugevad partnerid.

Avati kolmas kõrgepingeliin Lätti

Eesti ja Läti peaminister avasid kolmapäeval kaht riiki ühendava kõrgepingeliini: Harku-Lihula-Sindi 330/110-kilovoldise liini ning Kilingi-Nõmme–Riia 330-kilovoldise liini lõigu Eesti-Läti piirini. Kahe liini pikkus on ligikaudu 190 kilomeetrit. Liine kannab kokku 463 masti, sealhulgas Ristil paiknev disainmast Soorebane. 172 miljonit eurot maksma läinud elektriliin on osa Balti desünkroniseerimise projektist.

Miinimumpalk tõuseb

Miinimumpalk tõuseb tuleval aastal üle 600 euro, kinnitasid nii tööandjate keskliidu esimees Arto Aas kui ka ametiühinguid esindav Peep Peterson.

Transpordikaos ähvardab Eesti poode

Juba teist nädalat järjest on Hiina suurtes sadamates koroonajuhtumi tõttu tekkinud suured konteinerilaevade lastimise järjekorrad. Hilinev kaup jätab ka Eesti kaupmehed hätta.

LHV aktsia suur hinnahüpe

Kui neljapäeval tegi LHV aktsia Tallinna börsil viieprotsendise hinnahüppe, siis aktsia tõusuhoog ei raugenud ka reedel, kui hind tõusis veel 5 protsenti 43,1 euroni.

Brutopalk kasvas 7,3 protsenti

Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk teises kvartalis 1538 eurot, mis on 7,3 protsendi võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal.

Plahvatusesuits pärast rünnakut Kabuli lennuvälja kohal. FOTO: Wali Sabawoon

VÄLISUUDISED

Kabuli lennujaama plahvatustes hukkus vähemalt 170 inimest

Afganistani pealinna Kabuli lennujaama lähistel, kuhu viimastel päevadel on kogunenud tuhandeid riigist põgeneda soovivaid inimesi, nõudsid kaks plahvatust neljapäeval vähemalt 170 inimelu. Veel rohkem kui 200 inimest sai vigastada. Hukkunute seas oli ka 13 USA sõjaväelast.

Läti kaitseminister: Valgevene paigutab väeüksusi Läti piirile

Läti valitsusele valmistab suurt muret Valgevene väeüksuste paigutamine Läti piiri äärde, kuna ühenduse puudumine Valgevene piirivalvuritega võib viia mitmesuguste arusaamatusteni, ütles Läti kaitseminister Artis Pabriks neljapäeval.

La Manche’i ületas rekordarv migrante

Möödunud laupäeval tuli üle La Manche’i väina Prantsusmaalt Suurbritanniasse rekordarv migrante, teatas Briti valitsus ja mõistis hukka väinaületust korraldavad kuritegelikud jõugud. Briti siseministeerium kinnitas, et möödunud laupäeval päästeti 828 inimest, kes üritasid 30 paadiga tiheda laevaliiklusega mereteel Prantsusmaalt Suurbritanniasse jõuda.

Hiina lubab peredel rohkem lapsi saada

Hiina lubab saada lapsevanemail peresse kolmanda lapse, kuna riik pelgab demograafilist kriisi. Rahvastiku ja pereplaneerimise seaduse muutmisega tühistati senised trahvid. Samuti plaanib riik eraldada lisaraha lapsepuhkuste ja -hoiu tarbeks, et vähendada perede kanda jäävat koormust.

Facebook plaanib luua oma metaversumi FOTO: Dado Ruvic

TEADUS JA TEHNIKA

Facebook plaanib luua oma metaversumi

Sotsiaalmeediaplatvorm Facebook hakkab oma praeguste veebi- ja rakendusversioonide peal katsetama oma metaversumiga – jagatud veebiruumiga, kus on kas ekraanil või virtuaalreaalsuses 3D-graafika - nimega Horisont.

USA teadlased leidsid turvaaugu kõigis VPNides

Arizona ülikooli teadlased leidsid vea VPNi infrastruktuuris. Nimelt selgub, et VPNid ei suuda varjata nende kaudu edastatavate andmekogumite olemasolu ja suurust. Selle haavatavuse kaudu on häkkeritel võimalik edastada pahavara.

Eestlaste ja soomlaste geneetiline ühisosa

Tartu ülikooli teadlased leidsid selge geneerilise ühisosa soomlastega, mis pärineb umbes 1000 aasta tagusest ajast. Soomlasi oli siis veel vähe ja liikumine toimus Eestist Soome poole.

Facebook plaanib luua oma metaversumi Dado Ruvic

HARIDUS

Koolid lahti

Haridusjuhid on üksmeelel, et haridustaseme hoidmiseks on hädavajalik hoida koolid algaval õppeaastal avatuna ning parim moodus selleks on vaktsineerimine.

Käepaelad TTÜ’s

Tallinna Tehnikaülikool võtab vaktsineeritute ja mittevaktsineeritute eristamiseks kasutusele käepaelad.

Anthony Fauci. FOTO: Greg Nash/Reuters/Scanpix

TERVIS

USA andis Pfizeri koroonavaktsiinile täieliku kasutusloa

USA Toidu-ja Ravimiamet andis esmaspäeval täieliku kasutusloa Pfizeri koroonavaktsiinile 16-aastaste ja vanemate inimeste pookimiseks. See toob eeldatavasti kaasa uue vaktsineerimislaine USA-s.

Teadlased avastasid viisi, kuidas ise ära hoida tõsiseid südamerikkeid

Vastavalt Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) kongressil esitatud uuringutele võib piisav vedeliku tarbimine läbi elutee vähendada südamepuudulikkuse tekke riski. Igapäevaselt soovitatakse naistel tarbida vedelikku 1,6–2,1 liitrit ja meestel 2–3 liitrit.

Milline on mRNA vaktsiinide tõhusus Delta variandi vastu?

USA tervishoiutöötajate ulatuslikust uuringust selgus, et Pfizer-BioNTechi ja Moderna Covid-19 vaktsiinide tõhusus on langenud Delta tüve domineerimise eelselt 91 protsendilt 66 protsendile.

Mis aitab Alzheimeri tõve eemal hoida?

Massachusettsi üldhaigla (MGH) teadlased leidsid, et hormoon irisiin aitab treeningu läbi parandada vaimset funktsionaalset võimekust ja seetõttu on sellel suur potentsiaal Alzheimeri tõve ravis.

Fauci: Covid-19 saab kontrolli alla

Valge Maja Koroonaviiruse töörühma juhtivekspert Anthony Stephen Fauci rääkis CNN-ile, et Covid-19 pandeemia võib kontrolli alla saada 2022. aasta kevadeks.

Eva Koff auhinnaks saadud kasetohust teatriridiküliga. FOTO: Indrek Koff

KULTUUR

Edukas Eesti film

Eesti film on maailmas ikka tõusuteel, sedapuhku hiilgas Elena Lotmani stsenaarium Ameerika filmiakadeemia konkursil.

Sirje Runge hiigelmaal

Kunstnik Sirje Runge laseb loodusel oma loominguga koostööd teha ja loovutab hiigelmaali vabaõhumuuseumisse spetsiaalselt selle tarbeks ehitatud metallkonstruktsioonile ning jätab seejärel looduse stiihiate kätte lagunema.

Avaldati Eesti filmi ja teleauhindade nominendid

Taas hakatakse valima Eesti parimaid filme, teleteoseid ja tegijaid. Postimees avaldas nominentide nimekirja.

Selgus aasta kirjanik

Eva Koff valiti aasta kirjanikuks 2021 ja sai koos aunimetusega kasetohust Juhan Liivi teatriridiküli, mille lubas sihtotstarbeliselt käiku lasta.

Selgusid Eesti jazziauhindade võitjad

Selle nädala jooksul jazzipillerkaari pidanud Jazzkaarel jagati välja Eesti jazzi auhinnad. Siin nad on!

Tõnis Niinemets liitub draamateatriga

Tõnis Niinemets liitus Draamateatriga, sest tal on kohustus pakkuda elamust ja tunnet, et teatripilet ja aeg, mille inimene on kulutanud, on end õigustanud.

Lahkus Charlie Watts

Lahkus rockmuusika suurkuju, Rolling Stonesi trummar Charlie Watts.

FC Flora. FOTO: Sander Ilvest

SPORT

Olümpia neljas naine Alusalu riputas uisud varna

Pyeongchangi taliolümpial neljanda koha saanud Saskia Alusalu lõpetas sportlaskarjääri ning soovib end realiseerida mõnel muul moel – ta alustab Tartu Ülikoolis füsioteraapiaõpinguid, käib treenerikursustel ning soovib jääda spordiga seotuks.

Flora pääses eurosarjas alagrupiturniirile

Valitsev Eesti jalgpallimeister Tallinna Flora lunastas koha Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Tegu on küll kõige nõrgema ehk tugevuselt kolmanda eurosarjaga, kuid 32 klubi hulgast leiab näiteks Tottenham Hotspuri ja AS Roma.

Nabi ei anna alla

Tänavu dopinguskandaali mässitud maadleja Heiki Nabi on enda nime puhtaks pesemise nimel kulutanud erinevatele protseduuridele üle 100 000 euro. See pole aga veel kõik, nüüd on vaja leida 39 000 eurot.

Õnnega pooleks võidetud hõbe