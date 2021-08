Seni on vähe tähelepanu pälvinud üks neist meetmeist, millega riigid koroonavastase võitluse ettekäändel kodanike isikuvabadusi piiravad. Veel enne, kui inimesi sunniti koera kombel oma lõugu kinni katma ja hakati neile ahvidelt ja keemialaboreist saadud solki süstima, jagati ühiskond pleksiklaasiga kaheks: kassiirid, toidujagajad, ametnikud jt ühele poole ekraani, lihtinimesed teisele poole. Vanur peab oma kuulmist pingutama aru saamaks, mida kassaneiu ekraani taga lausub või koguni oma maski pobiseb! Pangakaarti lugerisse toppides väikese ekraaniaugu kaudu võib kämbla välja väänata! Hea veel, et bensukas läbi sellesama augu kuuma koera kollases kastmes kabanossiga sulle kätte ei suruta! Üldse, see meenutab nõukaaega, mil ametnikud-teenindajad istusid võimalikult väikese, madalale paigutatud akna taga, et kodanik peaks suhtlemiseks sügavalt küürutama ja tunnetama, kui tähtsusetu tegelane ta on. Kas me sellist riiki tahame, kus inimeste vabadusi pleksiklaasiga piiratakse?!