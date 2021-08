Seda, et rahvas tahab presidenti valida, kuuleme me Vabariigi taastamisest saadik peaaegu rutiinselt suvalisel kella- või aastaajal. Iga viie aasta tagant muutub nõue lausa kõmisevaks: rahvas tahab presidenti valida, kas kuulete! Laske ometi rahval valida!

Parlamenti rahvas seevastu eriti valida ei taha, seda näitab valimisaktiivsuski. Ehkki valimisseaduse algsed vead on ammu kõrvaldatud ja parteidel pole enam kuigi suuri võimalusi oma prinke broilereid Riigikokku sokutada – paraku ka mitte edutada arukaid ja töökaid, kuid vähe tuntud poliitikuhakatisi – , kordub sellegipoolest mantra, et «ega meie hääl midagi ei loe, ikka nad panevad sinna need, keda ise tahavad». Paljud nagu tõrjuks teadmist, et nende hääl tegelikult loeb.