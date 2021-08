Seadused avalike teenistujate vastutusele võtmiseks on olemas

Kuid ajaaken ametnike vastutama panemiseks on üsna üürike

Ükski seadus ei ole isetäitev võluvits, nende rakendamiseks on vaja tahet

Leon Glikman. FOTO: Tairo Lutter

Terviseameti külmlao juhtumi puhul ei seisne probleem ametnikke vastutama panevate seaduste puudumises, vaid nende rakendamises, eriti kui tavainimest ja avalikku teenistujat koheldakse ebavõrdselt, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.

Terviseameti külmlaos on hukka läinud kolme miljoni euro eest riigile kuulunud ravimeid. Kõrged poliitikud ja ametnikud vangutavad pead ning on masenduses. Keegi vastutust võtta ei soovi. Ka prokuratuur leidis, et kriminaalasja algatada ei saa. Kas ametnikke ei olegi võimalik Eesti Vabariigis möödalaskmiste eest liistule võtta või oleks vaja uusi seadusi?

Selgitamisel lähtun seadustest ja kohtupraktikast, jättes kõrvale faktilised asjaolud, kuna ma selle kobareksimuste tulemusel tekkinud kurbloolise juhtumi konkreetseid asjaolusid ei tunne. Ühest küljest, kriminaalasju algatatakse mitte iga rikkumise korral, vaid kuriteotunnuste ilmnemisel ning ma ei tea, kas need avaldusid. Teisest küljest, kui prokuratuur asus kriminaalasja mittealustamist kommenteerima, siis arvestades kahju suurust ja avalikku huvi, tulnuks astuda ka järgmine samm ja avalikkusele keeldumise põhjusi arusaadavamalt selgitada.

Terviseameti külmladu. Pildil mahakandmisele läinud AstraZeneca koroonavaktsiinid. FOTO: Imre Kaas

Kriminaalvastutus on paljude abinõude hulgas viimane meede, siiski võis tekkinud ülisuure kahju tõttu kõne alla tulla näiteks riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine või ka teostamata jätmine, mis on seaduse järgi kuritegu. Olen alati olnud muude meetmete kohaldamise võimalusel kriminaalmenetluse vastane, kuid vahel tunduvad asjad kreenis olevat. Näiteks menetletakse jätkuvalt innukalt ühe endise Tartu abilinnapea alla kümme euro suurust juuksuriteenuse arvet, kuigi pole eluliselt usutav, et selline pisisumma saaks ametniku otsust mõjutada, õiguskaitseorganitele on ette jäänud mitte kedagi kahjustavad erootilise massaaži salongid, samuti on rünnaku alla sattunud tegevusloa puudumise motiivil tavapärase tsiviilõigusliku tehingu tegijad – eraisikutele laenu andjad. Valikulisuse ja ressursi raiskamise tippnäiteks on praeguseks õigeksmõistetud kirjanik Kenderi kaasus, kus käsitamatutel põhjustel üritati Eestis kriminaliseerida viimase poolt välismaal avaldatud ja sealse loominguvabadust austava seadusega kooskõlas olevat pedofiiliavastast õudusjuttu.

Eesti probleem seisneb mitte seaduste puudumises, vaid nende rakendamises, eriti kui tavainimest ja avalikku teenistujat koheldakse ebavõrdselt. Kui näiteks eraettevõtja libastub, siis maksab ta täie rauaga, kuid avaliku teenistuja vastutust rakendatakse kas üldse mitte või vastumeelselt ning piiratud ulatuses. Meenutame siinkohal näiteks üliintensiivset sõidukite kiirusemõõtmist või loidust ametiisikute võimalike eksimuste uurimisel.

Siiski kehtivad piisavad kontrollimehhanismid ka riigiasutustes süsteemsete probleemide ja kahju ärahoidmiseks. Rikkumiste puhuks on ettenähtud mitmeid võimalusi, mistõttu seaduste radikaalseks muutmiseks või uue seaduse vastuvõtmiseks vajadus puudub. Küll aga tuleks luua pariteetsus tavainimese ja ametniku vastutuses, kuna viimasele kehtivad ülemäärased piirangud nii tähtaegade kui ka vastutuse ulatuse osas.

Vanasõna «Annab kõiksevägev ameti, annab ka mõistuse» ei tähenda, et kahjurlik lollus või ebakompetentsus saaksid olla avaliku teenistuja vastutusest vabastamise aluseks. Äärmuslike juhtumite puhuks on ametnike karistamiseks ja neilt vähemalt osaliselt kahjude sissenõudmiseks paragrahvid täiesti olemas. Süüdlaste väljaselgitamiseks kehtivad selged menetlusreeglid ja tähtajad. Ette on nähtud ka kindlad sanktsioonid, mida rikkumiste puhul määrata. Iseasi on, kas neid soovitakse kohaldada.

Alustades üldisemast, siis iga asutus peab rakendama sisekontrollisüsteemi, millega tagatakse riigi (loe: maksumaksja) vara kaitse raiskamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest. Süsteemi tulemuslikkuse eest vastutab alati riigiasutuse juht.

Täiendav kontrollimehhanism on lisaks ettenähtud nii riigiasutuse sees kui asutustevahelistes suhetes. Vabariigi valitsuse seadus sätestab rangelt ja otsesõnu, et teenistusliku järelevalve korraldamine on valitsuse ja valitsusasutuste kohustus. Nii peab valitsus tegema alluvuskorras järelevalvet sotsiaalministeeriumi üle, töö- ja terviseminister omakorda peab valvama nii enda maja kui ka terviseametit ning selle juhti.

Kui aga seadust on juba rikutud ning tekib küsimus konkreetsete ametnike vastutusest, siis näeb seadus ette ka ametniku distsiplinaarvastutuse. Viimase eesmärk on süüteo toimepanemisele viitavate asjaolude kiire ja täielik väljaselgitamine, süüdlase tuvastamine ning õiglase karistuse määramine. Patustanud ametnikule võib määrata kas noomituse või vähendada tema palka 30 protsendi ulatuses kuni pooleks aastaks. Raskeimal juhul võib süüdlase ametist vabastada. Näiteks loeb seadus teenistuskohustuste rikkumise tõttu asutusele tekkinud olulise varalise kahju juba eelduslikult oluliseks rikkumiseks, mis võib päädida ametikohast ilma jäämisega.

Seadus soosib ilmselgelt avalikku teenistujat. Distsiplinaarasja uurimiseks ja karistamise üle otsustamiseks on jäetud vaid 6-kuuline tähtaeg alates päevast, kui süüteost sai teada ametnik, kellele süüdlane allub. Menetluse algatamisega venitamisel aegub distsiplinaarasi üsna kiiresti. Näiteks, terviseameti kaasuse puhul on menetlusotsuste tegemine töö- ja terviseminister Kiige ning peadirektor Lanno kätes ja aega on üldjuhul kuus kuud, millest kaks juba kulunud.

Samuti saab varalise kahju põhjustanud ametnikult kahju vähemalt osaliselt sisse nõuda. Kui kahju põhjustati tahtlikult, mida on reeglina pea võimatu tõendada, siis võib selle hüvitamist nõuda kogu ulatuses. Ametniku hooletusest tekkinud kahjunõude maksimaalseks laeks on tema kuuekordne kuupalk. Kui kahju on tekkinud mitme ametniku möödalaskmiste tõttu, vastutavad nad kõik oma süüle vastavas ulatuses. Lihtsurelik võib nii leebetest piirangutest üksnes unistada.

Terviseameti kaasuse puhul on menetlusotsuste tegemine töö- ja terviseminister Kiige ning peadirektor Lanno kätes ja aega on üldjuhul kuus kuud, millest kaks juba kulunud.

Varalise kahjunõuet saab esitada ainult kolme kuu jooksul kahju tekkimisest ja selle tekitanud ametnikust teada saamisest arvates. Kui vastav tähtaeg venitatakse täis, ammenduvad võimalused nõuete esitamiseks. Mõistagi ei ole see loetelu ammendav, kuid loodetavasti siiski piisav näitamaks, et ametnike vastutus ei ole vähemalt Eestis siiski tundmatu nähtus, seaduse muutmine ei ole vältimatult vajalik vastutuse rakendamiseks, eeldusel, et eksisteerib vastav tahe.