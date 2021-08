Iga viie aasta tagant tuleb maailm pooleks aastaks kokku, et näidata parimat, millega inimkonnana oleme parasjagu hakkama saanud. Eestil tuleb oma jalajälg maailmanäituse ajalukku iga kord uuesti jätta, ent sügisel Dubais ei ole see enam pelgalt riigi mainekujundus. Lähis-Ida ärikeskuses on Eesti kohal läbi aegade suurima äridelegatsiooniga ja mida suurem on riigi suutlikkus välja paista, seda rohkem meie ettevõtetele uksi avaneb, kirjutab Eesti esinduse peakomissar Daniel Schaer.