Täna on 2021. aasta kohalike valimisteni 51 päeva. Mitte liiga vähe ega ka liiga palju. Kujutan ette, et parteikontorite tagatubades vaieldakse kandidaatide järjekorra üle, võibolla moositakse veel viimased kõhklejaid. Usun, et kõik erakonnad ja valimisliidud panevad enda arvates välja parima võimaliku nimekirja, et meie, valijad, saaksime teha parima otsuse.