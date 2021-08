Ma võin kohe sissejuhatuseks ära öelda, et ei ole kliimamuutust ja teiste olendite kohtlemist puudutavatel teemadel tahtnud mitte midagi kirjutada. Esiteks nõuab see korralikke eksperditeadmisi. Ja mitte tingimata selle pärast, et isiklikul kogemusel põhinevad praktikad ja kõhklused ei kõlbaks kasutada. Lihtsalt iga kord, kui need teemad kusagil esile kerkivad, põhjustavad need uskumatus koguses mitte millestki mitte midagi teadvat kisa, nii et kui üldse midagi plaanida öelda, peaks see olema faktide ja korralike teadmistega põhjendatav. Ma loen inimestele loenguid, kus kunstianalüüs ja kultuurist arusaamine on toetatud evolutsiooniteooriale ja biosemiootikale, aga see ei tee minust teadjat kliimamuutuste ja loodushoiu küsimustes. Nii et ma olen eelistanud vaikida.