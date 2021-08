Olen mitmel puhul korranud mõtet: «Eesti poliitiline eliit, kartke presidendivalimisi!» ja jään praegugi selle hoiatuse juurde. Vaadates lähiajalukku, näeme, et tänu presidendivalimiste kaudsele või otsesele mõjule on Eestis lagunenud kaks valitsusliitu (Mart Laari valitsus 2001. aastal, Taavi Rõivase oma 2016ndal). Pöördumatusse langusspiraali on langenud terved erakonnad (Rahvaliit 2006. aastal) ja lahkuma on sunnitud pikaajalisi parteijuhte (Edgar Savisaar 2016ndal). Näiliselt teisejärgulistest valimistest on saanud suurte muutuste katalüsaatorid ja seismiliste nihete allikad meie poliitikamaastikul. Mis võib olla küll varuks seekordsetel presidendivalimistel?