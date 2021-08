Seitsekümmend protsenti paistab kena, aga see tähendab, et 120 000 vanemaealist on Eestis ikkagi vaktsineerimata. Nende jaoks on haigus kõige ohtlikum ja rasked haigusvormid kõige levinumad ning just see vanusrühm ajab tervishoiusüsteemi umbe. Irja Lutsar on sellest terve aasta rääkinud söögi alla ja söögi peale, aga kasu ei midagi.