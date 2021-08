Eesti valimissüsteemile lähedane valimiskord on kasutusel veel kaheksas Euroopa riigis. Need on Albaania, Itaalia, Kosovo, Kreeka, Läti, Malta, Saksamaa ja Ungari, kõik piiratud presidendivõimuga riigid. Enamasti valitakse president parlamendis, kuid näiteks Saksamaal on eraldi valimiskogu (Bundesversammlung), kuhu kuuluvad parlamendiliikmed ja liidumaade parlamentide valitud esindajad.