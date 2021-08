President Lennart Meri tõstis presidendiks olemisega seotud ootused paljude jaoks nii kõrgele, et nendeni küündida on kandidaatidel üha keerulisem. FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Näib, et presidendivalimised kipuvad sarnaselt viie aasta tagusele situatsioonile jooksma taas kord ummikusse, olgugi et tollasest pisut erinevalt. Teadmatus ja ebakindlus mõjutavad nii kodanike kindlustunnet kui Kadrioru imagot. Kuidas toimida, et olukorda lahendada ja presidendi kui institutsiooni maine taastada? Nii tänavu kui ka tulevikus.