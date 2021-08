President on rahvale eelkõige moraalne majakas, kirjutab koolitaja Agnes Pulk (EKRE).

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Õige pea valitakse Eestile uus president. Kandidaatide puhul räägitakse palju nende kompetentsusest, vähe nende isiksusest ja iseloomust. Ameerika poliitikateadlane ja populaarse raamatu «Presidendi iseloom» («The Presidential Character») autor James David Barber väidab aga, et just presidendi iseloomuomadused määravad tema edu või põrumise selles ametis.