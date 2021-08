Mõned päevad tagasi kirjutas Helsingin Sanomat erimeelsustest, mis on Soomes koroonaküsimuses tekkinud pere- ja sotsiaalminister Krista Kiuru ning tervise- ja hoolekandeameti peaarsti Hanna Nohyneki vahel. Kui minister Kiuru hoiatas, et Soome on viiruse laialdase leviku tõttu jõudnud noaterale, siis peaarst Nohynek ei näinud riskigruppide laialdast vaktsineeritust silmas pidades olukorda nii sünges valguses.

Kas siis maski on raske kanda? Isikliku kogemuse põhjal võib see olla üsna raske, depressiivne ja ka kulukas, sest tõhusamate maskide hind on soolane. Juulis teadusajakirjas Physics of Fluid avaldatud teadusartiklis leidsid Yash Shah, John W. Kurelek jt, et laialtlevinud kirurgiliste ja riidemaskide efektiivsus aerosoollevi takistamisel on vastavalt 12,4 ja 9,8 protsenti. Küllap on kaitseprotsent kesisemgi, kui mask on pikast kasutamisest niiske või konformismi ja hingeldamise vahel kompromissi otsides lotendama sätitud.