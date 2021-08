27. augustil on Vabal Akadeemial külas kirjandusteadlane Liina Lukas, kes räägib Goethe luulest.

82 eesti tõlkija vahendusel astub lugeja ette saksa luuletaja Goethe, üks säravamaid tähti maailmakirjanduse luuletaevas, kelle mõju eesti luulele on suurem, kui arvame. Loengus jutustatakse Goethe luule ja selle eesti keelde tõlkimise lugu. Taani kirjandusuurija Georg Brandes pidas Goethe tõlkimist ühe kultuuri küpsuse mõõdupuuks. Goethe tõlkimise lugu on seega ühtlasi eesti kultuuri küpsemise lugu.

Huvilised on oodatud kuulama 27. augustil kell 18.15 Tartu Jakobi Kultuurikotta. Osalemiseks on vajalik koroonatõend.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.