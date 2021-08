SARS CoV-2 vaktsiinide kasutuselevõtu järel on inimesed oma tervisliku seisundi suhtes erakordselt tähelepanelikud. Praeguseks on maailmas registreeritud ligikaudu 1,85 miljardit (see on pea 1500 Eesti rahvastiku jagu) täielikult viiruse SARS CoV-2 vastu vaktsineeritut, kes elavad praegu oma igapäevast elu. Sellise hulga inimeste seas saab kuue kuu jooksul ligi 150 000 inimest raskelt viga liiklusõnnetuses, 500 000 inimest surma vigastuste (nii tahtlike vigastuste kui ka õnnetuste) tagajärjel ja umbes 50 000 inimest saab arenenud riikides, nagu USA, viga välgutabamuse tõttu. Palju tähelepanu pälvinud venoosset tromboembooliat esineb nende 1,85 miljardi seas kuue kuu jooksul enam kui 900 000 inimesel, sõltumata aastast ja vaktsineeritusest. Selline oli inimesena planeedil Maa elu elamise hind juba enne 2019. aasta pandeemia algust, on praegu ja tulevikus.

Palju kõlapinda on saanud venoosse tromboemboolia juhtumid seni täiesti tervetel inimestel, kes olid vaktsineeritud AstraZeneca vaktsiiniga. Viie miljoni vaktsineeritu kohta teatati neid kokku 30. Esiteks, see arv näitab, et selliste juhtumite sagedus vaktsineerimise järel ei erine tromboemboolia juhtumite sagedusest inimeste seas enne pandeemiat või vaktsineerimata inimeste seas pandeemia ajal. Hoolimata sellest suhtusid teadlased siiski nendesse juhtumitesse täie tõsidusega ja võtsid ette väga põhjaliku uurimistöö. Selle esialgsed tulemused näitavad, et erakordselt haruldasel juhul tekib inimestel viiruse ogavalgu vastane antikeha, mis jäljendab vere hüübimise signaali (hepariini seondumise võtit), ja see võibki põhjustada häire vere hüübimise süsteemis. Seda juhtub seejuures veel harvem kui trombotsütopeeniat ehk trombide teket, mida on ette tulnud vaktsineeritute seas.