Mis siis, kui vaatame korporatsiooni kui edukat täiskasvanud inimest? Ühiskonnas peetakse heaks tavaks, et suured inimesed aitavad väiksemaid. Kui sa näed tänaval rattalt kukkunud last, siis sa ju lähed ja aitad teda. Ja kui sa oled milleski osav, siis on ju tore seda teadmist ka noorematele edasi anda.

Mulle paistab, et üks suur ettevõte peaks alati väiksemaid toetama. Hea tava võiks olla, et suurkorporatsioonid teevad koostööd idufirmadega, kas kohalike või rahvusvahelistega, lihtsalt selleks, et aidata ellu häid ideid. Sest justnagu lapsed on vahel oma siiruses nii ootamatult tabavad, on seda ka idufirmad oma värskuses.