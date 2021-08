Inimese võimuses pole muuta asulate füüsilisi vahemaid, küll aga on võimalus muuta nendevaheline liikumine kiiremaks ja mugavamaks. Narva võib tunduda kauge ja paljudele kättesaamatu, kuid on siiski Eesti suuruselt kolmanda linnana 211 kilomeetri kaugusel pealinna keskusest. See on vaid 28 kilomeetrit rohkem kui Tallinna ja Tartu vahel.